Sheinbaum garantiza seguridad absoluta para Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe riesgo alguno para los visitantes y la celebración del Mundial de Fútbol 2026, tras la reciente ola de violencia en el occidente del país provocada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a los bloqueos y ataques armados en Jalisco, una de las sedes principales del torneo, y afirmó: «Todas las garantías, ningún riesgo». Sheinbaum confía en que la actividad en Guadalajara y sus alrededores se normalizará en las próximas horas, gracias a un despliegue masivo de fuerzas militares enfocado en restaurar la paz.

La violencia reciente se originó tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad de Oseguera Cervantes mediante análisis forenses.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en enfrentamientos posteriores a la muerte del capo. La presidenta indicó que los incidentes del lunes fueron menores comparados con los del domingo y que la situación tiende a estabilizarse.

Sheinbaum descartó cambios en la política de seguridad de su administración y reafirmó los pilares de «atención a las causas y cero impunidad». «No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado», subrayó, recordando que el capo contaba con órdenes de aprehensión vigentes en México y Estados Unidos.

México se prepara para recibir el partido inaugural del Mundial el 11 de junio de 2026, con sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El Gobierno Federal busca garantizar que el evento se desarrolle en un entorno de paz, a pesar del golpe a una de las estructuras criminales más grandes del continente.

T/CO