Presidenta Sheinbaum llama a la calma en México tras operativo contra líder del narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y estar informada ante el clima de violencia que se vive en el país tras la muerte de un líder del narcotráfico durante un operativo federal.

A través de su perfil en la red social X, la mandataria exhortó a seguir las orientaciones de la Presidencia, subrayando que las autoridades locales cuentan con planes de respuesta en coordinación directa con el Gabinete de Seguridad para enfrentar los bloqueos e incendios provocados por integrantes del cártel y resguardar la seguridad ciudadana.

En un comunicado oficial, el gobierno pidió a la población permanecer en lugares seguros, evitar acercarse a puntos de bloqueo o vehículos incendiados y reportar emergencias al 911. Se destacó además que “en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con plena normalidad”, según palabras de Sheinbaum.

El operativo que detonó la ola de violencia se desarrolló en Jalisco, donde fuerzas federales, con apoyo de autoridades estadounidenses, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), era considerado uno de los criminales más peligrosos y perseguidos en la región.

A sus 56 años, figuraba en la lista de los más buscados tanto en México como en Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera localizarlo. Su caída representa un golpe significativo contra la estructura del CJNG, pero también ha desatado una reacción violenta en distintos puntos del país.

Washington había catalogado a Oseguera como terrorista, acusándolo de instaurar un “reinado de terror” mediante el tráfico de fentanilo. Su muerte, junto a la de otros seis miembros del cártel, provocó una ola de violencia en distintos estados del país.

Hasta el momento, en Jalisco han sido detenidas 25 personas vinculadas con los recientes actos de violencia. Las autoridades señalaron que los cargos van desde participación directa en bloqueos e incendios hasta saqueos y actos de rapiña, considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El gobierno estatal informó que se contabilizan más de 60 vehículos incendiados, seis personas heridas por arma de fuego y al menos 18 negocios afectados en municipios como Acatlán de Juárez, Chapala, Ciudad Guzmán y Zapotlanejo y otros.

F/Telesur