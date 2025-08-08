Sheinbaum niega supuestos vínculos del presidente Maduro con narcotráfico mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa, aseguró que en su país no hay ninguna investigación ni las autoridades tienen pruebas de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tenga presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo a una información generada por el Gobierno de Estados Unidos.

«Es la primera vez que escuchamos ese tema, de parte de México no hay ninguna investigación que tenga que ver con eso, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con eso», señaló la mandataria.

Al ser cuestionada por una periodista, Sheinbaum instó al Gobierno de Trump a que «si tienen alguna prueba, que la muestren, nosotros no tenemos ninguna investigación, ni pruebas, nada de esto».

El Gobierno de Donald Trump, acusó infundadamente al jefe de Estado venezolano, de tener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una organización criminal, dedicada al narcotráfico.

T/VTV