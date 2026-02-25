Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral para fortalecer la democracia y reducir gastos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que busca modernizar el sistema político, reducir el gasto público en procesos comiciales y fortalecer la legitimidad democrática.

Entre los cambios más relevantes destaca la modificación del esquema de representación en la Cámara de Diputados, que mantendrá sus 500 integrantes, pero eliminará el acceso automático de los 200 diputados plurinominales, quienes ahora deberán hacer campaña y obtener el respaldo ciudadano.

La mandataria subrayó que uno de los ejes centrales de la reforma es disminuir el elevado costo de las elecciones en el país. “El exceso de los gastos de las elecciones en México hay que reducirlo, y también es una demanda popular”, afirmó, al recordar que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) perciben salarios superiores al de la Presidencia y reciben bonos significativos.

Asimismo, planteó la prohibición del uso de bots y la regulación de la inteligencia artificial en periodos electorales para prevenir campañas de desinformación.

Sheinbaum dejó claro que enviará la iniciativa al Congreso como un compromiso con la ciudadanía. “Nosotros vamos a enviar la reforma, es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar (…) es un asunto de principios”, advirtió.

Además, descartó que un eventual rechazo legislativo represente un fracaso político. “La gente dirá que la presidenta cumplió, y hubo quien no votó la reforma”, sostuvo.

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, explicó que el objetivo es transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea expresión directa de la voluntad popular y no resultado exclusivo de acuerdos partidistas.

Recordó que el gasto electoral en México es el más alto del mundo y que en 2024 ascendió a 61.000 millones de pesos (3.588 millones de dólares).

Entre los principales puntos de la iniciativa figuran el reconocimiento pleno de los derechos políticos de mexicanos en el extranjero; la reducción del financiamiento público a partidos —que recibirán una cuarta parte de los recursos actuales—; el fortalecimiento de la fiscalización para evitar recursos ilícitos; la disminución de 48 a 35 minutos diarios del tiempo oficial en radio y televisión para partidos; y la prohibición de aportes en efectivo. También se contempla reducir en 25 % el presupuesto del INE, bajar salarios y bonos de consejeros y eliminar duplicidades administrativas.

La propuesta incorpora además normas contra el nepotismo y establece la no reelección consecutiva a partir de 2030. Según Gómez, se trata de una actualización integral del sistema electoral cuyo propósito es racionalizar el gasto, reforzar la transparencia, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana.

