Sheinbaum promulga reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, medida que será aplicada de forma gradual hasta el año 2030.

“El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, señala el texto oficial, que además establece un plazo de 90 días para que el Congreso adecúe las leyes secundarias correspondientes.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó que la reforma, previamente aprobada por ambas cámaras, recibió el aval de la mayoría de los congresos estatales, requisito constitucional para su promulgación. Con la modificación, se fija una jornada de 40 horas semanales bajo un esquema que garantiza, por cada seis días de trabajo, al menos un día de descanso con goce íntegro de salario.

El decreto dispone que, cuando por circunstancias extraordinarias se amplíe la jornada, las horas adicionales deberán pagarse con un 100 % más del salario ordinario a partir de 2027. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

En caso de rebasar esos límites, los empleadores estarán obligados a pagar un 200 % adicional sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria. La reforma también prohíbe el trabajo extraordinario para personas menores de 18 años, entre otras disposiciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos laborales.

