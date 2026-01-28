Sheinbaum ratifica continuidad de la ayuda humanitaria de México a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su Gobierno mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba, pese a la suspensión temporal de los envíos de petróleo, en un contexto marcado por nuevas presiones desde Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria afirmó que “la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa”, y subrayó que México ha actuado históricamente con solidaridad internacional, en el marco de decisiones que calificó como soberanas.

Sheinbaum explicó que existen dos vías para el suministro de petróleo a la isla: una mediante contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y instituciones del Gobierno cubano, en los que la empresa estatal define los tiempos de envío, y otra a través de mecanismos de ayuda humanitaria.

Precisó que la vía humanitaria es utilizada tanto por México como por otros países para atender la situación crítica que enfrentan los ciudadanos cubanos. Consultada sobre la posibilidad de enviar petróleo bajo esta modalidad, señaló que ello dependerá de una solicitud formal del Gobierno de Cuba.

Las declaraciones se producen luego de que se informara la interrupción de los envíos petroleros mexicanos a la isla y en medio de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado que Cuba no contará con más suministro energético.

A comienzos de enero, Trump sostuvo que Cuba se benefició durante años del petróleo y recursos provenientes de Venezuela, en declaraciones que reavivaron la tensión regional y el debate sobre la cooperación energética en el Caribe.

T/CO