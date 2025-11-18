Sheinbaum reafirma rechazo a operativos militares de EE.UU. en territorio mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes que su Gobierno no permitirá operaciones militares extranjeras en el país, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió en la posibilidad de emprender acciones armadas en México para combatir a los cárteles.

“No va a ocurrir”, afirmó la mandataria al recordar que, en varias conversaciones telefónicas, el líder republicano le ha planteado esa propuesta.

Sheinbaum explicó que ha sido firme en señalar a Trump que México colabora con Estados Unidos, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía y sin aceptar intervención externa.

Indicó que esta misma postura la conversó en persona con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a México en septiembre, y que dichas autoridades comprendieron la posición mexicana, reflejada en los acuerdos bilaterales vigentes.

Tras las recientes declaraciones de Trump, Sheinbaum subrayó que el propio Gobierno estadounidense aclaró que cualquier acción militar solo ocurriría si México la solicitara, algo que su administración no contempla. Recordó además que la única intervención armada de EE.UU. en el siglo XIX dejó al país sin más de la mitad de su territorio, por lo que insistió en que la cooperación no puede implicar tropas extranjeras.

Las palabras del mandatario estadounidense generaron polémica al señalar que no estaba “contento” con el desempeño de México en la lucha contra el narcotráfico y al insinuar que podría autorizar ataques contra cárteles. Horas después, la Embajada de EE.UU. difundió un video del secretario Rubio reafirmando que no habrá acciones unilaterales y que cualquier apoyo —equipamiento, entrenamiento o inteligencia— dependerá de una solicitud expresa del Gobierno mexicano.

Con esta aclaratoria, ambas naciones mantienen sobre la mesa mecanismos de colaboración, pero con la soberanía mexicana como línea roja innegociable en la relación bilateral.

