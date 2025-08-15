Sheinbaum rechaza despliegue naval de EE. UU. en el Caribe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su rechazo al despliegue de buques de la Marina de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe, una zona que se encuentra entre Centroamérica y Sudamérica.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la Secretaría de Marina (Semar) había presentado un informe al Gabinete de Seguridad sobre la presencia de las embarcaciones.

La mandataria enfatizó que la posición de su gobierno se basa en los principios históricos de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a cualquier forma de intervencionismo.

«Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solo en el caso de México, sino en todos los países de América Latina y el Caribe», afirmó. La presidenta subrayó que la colaboración y la coordinación internacional deben prevalecer sobre la intervención para resolver conflictos, y llamó a priorizar el diálogo y el respeto mutuo.

T/CO