Sheinbaum rechaza toda forma de intervención extranjera en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes la postura histórica de su país contra cualquier tipo de intervención extranjera en Venezuela, en medio de rumores difundidos en redes sociales y algunos medios internacionales sobre una posible operación militar en esa nación.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la política exterior mexicana se rige por el principio constitucional de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, y aseguró que esta será la línea de su gobierno.

“Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito, ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”, señaló.

La mandataria también se refirió a la circulación de versiones no verificadas sobre presuntos movimientos militares estadounidenses en el Caribe, al tiempo que pidió no difundir información sin confirmación oficial.

T/CO