Sheinbaum responde a la amenaza de ataques de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien no descartó atacar al país latinoamericano en su pretendida ‘guerra’ contra el narcotráfico.

«No, eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera; y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad», afirmó la mandataria al ser cuestionada en su habitual conferencia de prensa.

«No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso», agregó.

La víspera, Trump aseguró que contemplaba la posibilidad de emprender acciones militares en contra de países como Colombia y México, tras la fuerte campaña de agresiones que despliega Washington en las aguas del Caribe.

Al ser preguntado por Politico sobre la posibilidad de emprender ataques contra esos países, considerados por la entrevistadora como «aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia EE.UU.», Trump contestó: «Sí, seguro. Claro que lo haría».

La agresión de EE.UU. en Caribe y Pacífico, en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

T/RT