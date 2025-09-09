Sierra Leona respalda a Venezuela frente a amenazas de EE. UU. contra el Sur Global

Una fructífera conversación telefónica sostuvo el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Sierra Leona, Musa Timothy Kabbah, en la que ambas naciones revisaron los lazos bilaterales y reafirmaron los compromisos mutuos en materia de cooperación internacional.

Durante la conversación, el Gobierno de Sierra Leona manifestó su pleno respaldo a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, pilares fundamentales que garantizan la protección de los pueblos y la convivencia pacífica entre las naciones.

“Este apoyo es especialmente relevante en el contexto de las actuales amenazas que socavan la ley internacional y ponen en riesgo la soberanía y la paz de las naciones y regiones del Sur Global”, agregó Gil.

Esta reafirmación de apoyo fortalece la posición de Venezuela en la defensa de la legalidad internacional, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de un orden mundial más justo, equitativo y respetuoso de la soberanía nacional.

La República Bolivariana de Venezuela día a día consolida alianzas estratégicas con países hermanos del continente africano, como parte de una diplomacia activa, solidaria y comprometida con los principios de paz, cooperación y respeto mutuo.

