Sin convocatoria de la CGT: Sindicatos marchan al Senado contra la reforma laboral de Milei

Pese a que la Confederación General del Trabajo (CGT) descartó una nueva huelga general, más de un centenar de sindicatos confirmaron su movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo tratamiento definitivo se prevé en el Senado.

La conducción de la central obrera reconoció que no logró revertir la correlación de fuerzas parlamentarias tras el paro del 19 de febrero y optó por una estrategia de judicialización parcial de la norma. En ese sentido, definió una marcha limitada a delegados y directivos hacia Tribunales, prevista para el lunes 2 de marzo, para acompañar la presentación judicial contra la ley, descartando un nuevo paro general.

Sin embargo, sectores sindicales de base resolvieron desconocer la decisión de la mesa chica y convocaron a una jornada de protesta frente al Congreso de la Nación. La concentración principal fue fijada en la Plaza de los Dos Congresos, desde primeras horas de la mañana, con cese parcial de actividades en gremios industriales, educativos y del transporte.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que nuclea a la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Aceitera y sindicatos del transporte agrupados en la CATT (Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte), además de la Asociación Trabajadores del Estado y ambas CTA. También se sumaron gremios del Plenario del Sindicalismo Combativo, trabajadores del neumático, docentes universitarios y organizaciones sociales.

En paralelo, manifestantes realizaron cortes en el centro porteño. En la zona del Obelisco, fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y balas de goma para dispersar a quienes bloqueaban las avenidas 9 de Julio y Corrientes. También se registró un corte en la Autopista Panamericana protagonizado por trabajadores de la empresa FATE, cerrada de manera arbitraria días atrás, lo que provocó el despido de sus más de 900 trabajadores.

La reforma laboral, cuestionada por amplios sectores sindicales por su regresión en derechos laborales, introduce cambios estructurales en el régimen de contratación y despido. Entre los puntos más debatidos se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas, la fragmentación del período vacacional, la reducción de indemnizaciones y la modificación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos, favoreciendo acuerdos por empresa o región por encima de convenios sectoriales.

Mientras el oficialismo da por descontada la sanción definitiva, la fractura interna dentro de la CGT quedó expuesta en la calle. El desacople entre la conducción y los gremios movilizados refleja una tensión creciente en el movimiento obrero frente a la agenda de reformas estructurales del Ejecutivo.

F/Telesur