Sin descanso combaten incendio forestal en Parque Nacional Macarao

Luego de dos días de labores para lograr la extinción de un incendio forestal en el Parque Nacional Macarao, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Alfred Nazareth Ñáñez, acudió al lugar para dar su respaldo a los combatientes del fuego.

El titular del Ecosocialismo indicó que en el Día Mundial de la Fauna Silvestre es muy difícil celebrar la fecha cuando en el mundo y en el país ocurren semejantes eventos, y reiteró que un 97 % de los incendios forestales son provocados por manos inescrupulosas.

«Detrás de mí tenemos una línea de fuego de aproximadamente dos kilómetros que presenta condiciones muy difíciles para poder sofocar. Primero por la característica topográfica y el terreno, y en segundo lugar la vegetación», señaló.

Comentó que desde hace más de 16 años no había un incidente de incendio en el parque, «con una vegetación mucho más abundante que es combustible puro en tiempo de verano, y a la vez el viento está jugando en contra».

En las labores de contención y liquidación participan 19 hombres y mujeres combatientes entre efectivos de los Bomberos Forestales y Cuerpo Civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques (Inparques), y voluntarios, incorporados a las acciones desde muy temprano y sin descanso. El Ministro reflexionó y envió un mensaje «para todos los venezolanos y venezolanas a que cuidemos nuestra casa, nuestro patrimonio natural, la biodiversidad, la vida que nos sostiene. El fuego no es juego. Un segundo de insensatez acaba, arrasa, con décadas de trabajo de la naturaleza, poniendo en peligro también a las especies silvestres endémicas, acabando con la biodiversidad del suelo, poniendo en peligro las cuencas hidrográficas y al mismo tiempo empeorando la calidad del aire que respiramos».

Recordó que, «no hay manera de agredir a la naturaleza sin que nos estemos agrediendo a nosotros mismos, como dice la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y nosotros nos hemos venido acá a dar apoyo moral y también a dar un mensaje».

«Ayúdanos, denuncia al 0800-AMBIENT (0800-262.43.68) cualquier incendio, porque entre más temprano es más fácil que lo podamos atacar», concluyó.

Condiciones adversas

Por su parte, el Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques, General Germán Gutiérrez, afirmó que los combatientes estuvieron en el sitio para contener el incendio en su fase incipiente, pero las condiciones adversas en cuanto a velocidad del viento y una topografía muy inclinada, conllevó a que el fuego se propagara.

«Hemos controlado algunos flancos que quedan pendientes todavía por sofocar y evitar que se propague más hacia los extremos. Para el día de mañana se está coordinando y planificando una operación de mayor envergadura en la cual vamos a incrementar personal, con el establecimiento de dos campamentos base, uno a la cabeza del incendio y otro aquí en la cola de incendio, dentro del comando de acciones especiales», sostuvo Gutiérrez.

Precisó que, «ahorita el incendio va propagándose de manera subterránea, superficial y aéreo de copas, porque contiene muchos árboles que son resinosos, como es el caso de los pinos, y está también una habitación que son los helechos y ellos conllevan, pues, a que la propagación del fuego se dé con cierta intensidad».

«Nosotros tenemos que establecer métodos de combate indirecto a través de la apertura de líneas de defensa para poder contenerlos a distancia y que nos permitan la seguridad personal», aseguró.

