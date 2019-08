Sin el concurso de los trabajadores no se podrá rescatar la industria petrolera

Sin la participación de los trabajadores será imposible recuperar y aumentar la producción petrolera, sostuvo David Paravisini, constituyente y experto petrolero, durante el seminario Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana, organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a fin de propiciar una serie de debates y recoger ideas e iniciativas sobre distintas áreas de interés nacional.

El seminario, realizado ayer en la Casa del Artista, es el primero sobre nuestra industria petrolera. Fue abierto por el gobernador mirandino Héctor Rodríguez, quien a su vez funge como vicepresidente de formación del PSUV.

Junto a David Paravisini participó Carlos Mendoza Potellá, experto petrolero con un largo currículo. Es profesor, estudioso de la materia, asesor del BCV, quien sostiene una postura crítica y cuestionadora sobre las expectativas y posibilidades reales que se han promovido, con bombos y platillos, sobre la Faja Petrolífera del Orinoco, la cual, a juicio de Potellá, es una gran estafa, inviable a corto plazo en las actuales circunstancias. Potellá es partidario de mantener la Faja Petrolífera como un proyecto secundario debido a las inversiones que se han hecho, y centrarse en potenciar la producción de los pozos tradicionales convencionales de petróleo liviano, mediano y pesado, con los cuales podemos producir más de dos millones de barriles diarios durante 20 o 30 años.

“Nosotros tenemos que meterle el diente a nuestros recursos convencionales definitivamente”, expuso textualmente Potellá, en el apartado de preguntas y respuestas. “Lo que hicimos en la faja, lo hicimos y nos constó sangre. Si se puede desarrollar alguna cosas dentro de lo que hicimos, que se quede, pero como segunda opción, pero como primera opción deberíamos poner a estudiar los campos petroleros y pozos 2 y 3. No quiere decir que los 13 mil campos en capacidad de producir lo van a hacer, hay que ver los más rentables y cuáles se van a cerrar. Hay que tomar esa decisión política, privilegiar esa inversión antes que seguir rompiéndonos la cabeza Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo un compañero de que vamos a agarrar el petróleo de la faja y vamos hacer un inmenso proceso de mejoramiento o de dilución. Yo conozco un Plan Nacional de Dilución, que el que todos los puertos del país van a recibir crudos livianos. Eso es una locura producir un crudo mediano importando crudos livianisímos y costocísimos. Tenemos posibilidades de producir, entre livianos, medianos y pesados, fácilmente dos millones de barriles durante de 20 o 30 años. Creo yo. Eso tiene que decidirlo el taladro. Esas estimaciones tienen que ajustase con la técnica. Pero que por allí es el camino. Tenemos posibilidades de desarrollo”.

Las palabras de Potellá, como experto y conocedor de la materia petrolera, representan la diversidad de opiniones que se desean confrontar y recoger en este tipo de seminario, y que permitirán diseñar políticas apropiadas en un caso tan vital como la industria petrolera, según apuntó el moderador del seminario a nombre del PSUV.

País energético

David Paravisini asentó que Pdvsa es un enclave diseñado por las compañía trasnacionales para ocupar el territorio nacional en un momento en que por las luchas nacionalistas en el mundo, más situaciones que tenían que ver con las tasas de acumulación de capital en el área, sobre todo automotriz, habían perdido espacio y necesitaban recuperar fondos, saber quién iba a financiar la gran transformación tecnológica de carros que se produjo, como lo explicó Carlos Mendoza Potellá: carros de dos y tres toneladas y 8 cilindros, a todo un sistema de vehículos que no solamente multiplicó el consumo petrolero de 11 millones de barriles en 1970 a 100 millones de barriles que tenemos actualmente, de 11 millones de vehículos que había en el mundo a casi mil millones.

“Estamos hablando de unos cambios en el tema del consumo mundial con el argumento de que iban a ser ambientales. Lo que hizo fue producir un incremento tanto en la producción de petróleo como de vehículos en el parque automotor. Entonces, Pdvsa es un enclave en el cual los propios trabajadores la ven, la denuncian, pero no la pueden hacer pública porque los votan, los matan. No esto, y hablando figurativamente. Ha habido compañeros, trabajadores de la industria, que han sido asesinados por denuncias que hay sobre situaciones irregulares dentro de la industria”, expuso Paravisini.

El constituyente relató que Chávez en el año 2010 y Nicolás Maduro en 2014, 2015, con el Plan Estratégico Socialista, apuntaron que son los trabajadores y trabajadoras de Pdvsa los que pueden recuperar la industria, pero esto no ha sucedido. No ha sido posible.

Paravisini sostuvo que con Rafael Ramírez se podía lograr la transformación de la industria, pero tampoco se logró.

“Ramírez, al contrario, es uno de los responsables de uno de los crímenes más atroces contra el país, que tiene que ver con el gas. Chávez le entregó 18 mil millones de dólares en el año 2007, para diez proyectos de gas. Eso fue totalmente dilapidado. Proyecto como el del Criogénico del Zulia, que se descartó y los propios expertos petroleros dijeron que no tenía sentido, pero vean los estados financieros de Pdvsa. Allí se pagaron 300 millones de dólares en proyectos para luego decir que no servían. Es decir, toda una estructura que está en Pdvsa que pareciera que es la genética, el ADN de esa compañía, que a pesar de los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro no se ha podido”, afirmó.

Sentenció Paravisini, en concordancia con Nicolás Maduro, que el principal problema es político: sin los trabajadores no hay recuperación de la producción petrolera. Pdvsa no puede ser ni la que planifique. La estructura del país tiene que ser hacia lo energético, ser país energético, no país petrolero. El trabajador y las trabajadoras tienen que tener un rol predominante en el tema de la producción y la planificación con base en el Plan de la Patria.

Agregó que las inversiones en el exterior se hicieron para sacarles las rentas a los venezolanos y venezolanas y dejarlas en el exterior. Dijo, por ejemplo, que una refinería que queda en Chicago, Illinois, jamás ha refinado un barril venezolano.

“Es una política diseñada y sigue, en mi opinión, la injerencia de estos intereses estando en Pdvsa, y que no es contra Pdvsa, es la liquidación de las empresa nacionales creadas por esas transnacionales que hoy no les sirven. Así están atacando a Citgo, a Pemex, están atacando a la misma Petrobras, porque ya estas empresa nacionales creadas por ellos en los años 70 para unos fines, y hoy no están de acuerdo a su nueva visión de lo que es el mercado energético global”, dijo.

En relación al Plan Estratégico Socialista explicó que sus resultados son extraordinarios, pero están engavetados. Algunos miembros como trabajadores no son tomados en cuenta. Por eso afirma que la respuesta no es un estudio o una información, sino que es política, ya que hay estructuras de la industria petrolera que vienen de su fundación y que hay que cambiar.

“Hay gente allí que ha recibido dinero para falsear la realidad, para meter proyectos a lo que se aprueba la inversión y nunca dan resultados, proyecto que como les dije, el del gas, que tiene que venir de río Caribe, de oriente, y nunca ha llegado. Se han gastado 15 mil millones de dólares en un proyecto y no ha llegado una molécula de gas al territorio. Allí hay trabajadores y trabajadoras que han visto y participado en ese proyecto y no han podido hacer nada porque ponen en peligro sus vidas. No es exageración. Son estos negocios de tal cantidad, son mafias que están dispuestas por las ganancias que hay, a matar a la gente. Es una situación de terror dentro de Pdvsa. Esta información la saben los compañeros y compañeras que trabajan allí”, apunto Paravisini.

OPEP contradictoria

Carlos Mendoza Potellá también se refirió al tema de la OPEP a la que calificó como un “instrumento contradictorio. Analizó si sirve o no sirve. A veces sí, a veces no. Todo depende. La OPEP sirve o no sirve.

“Para que ustedes tengan una idea de que se mueven muchos intereses”, relató Potellá, “en los años 70 y 80 la mayor autoridad privada norteamericana en materia petrolera, que representaba a los productores internos, que se llama el comisionado de los ferrocarriles de Texas, ese señor asistía permanentemente a todas las reuniones de la OPEP. Decía el interés nuestro no es el interés de Shell, de Exxon. A mí me interesa el precio del petróleo en Oklahoma, Texas, Kansas, y yo tengo mi mercado interno y necesito precios altos. Entonces, allí hay intereses contradictorios. No existe Estados Unidos como entidad. Nosotros le hemos vendido petróleo al condado de Dade, en Miami, a la Alcaldía de Nueva York, pero nunca le hemos vendido petróleo al Gobierno de los Estados Unidos”.

Se refirió a un escritos iraní que al referirse a la OPEP la llama “el cartel que nunca ha sido”, debido a sus contradicciones internas. Es su gen. En cada país se quejan por las cuotas, pero la OPEP no pone cuotas. Se ponen por consenso. Si no hay consenso no hay cuotas.

Potellá contó que Rex Tillerson, quien fue jefe de Exxon Mobil, fue destituido como jefe del Departamento de Estado por oponerse a las sanciones contra Irán. Estas sanciones no le convenían a la Exxon.

Añadió que el día que Donald Trump llegó a la casa Blanca el primer documento presentado se llamó

Un Plan Energético: los Estados Unidos Primero. Ahí se decía que se iba a liquidar a la OPEP en alianza con sus amigos de Arabia Saudita, Catar, Kuwait e Irán y enfrentar a los estados forajidos: Venezuela, Irán y Rusia.

El plan contemplaba “una gran cantidad de barbaridades que nadie está de acuerdo. Por ejemplo, promover la industria del carbón, una locura total para los propios norteamericanos. Hay gente allí que no haya que hacer con ese loquito (Trump). Incluso dentro de los republicanos. Entonces, la OPEP sí tiene sentido para nosotros. Es para defender nuestra participación en el negocio petrolero… que si hay trampas, eso no le quita legitimidad a la OPEP”, dijo Potellá.

T/ Manuel Abrizo

F/ Archivo CO

Caracas