Sindicatos en Bolivia rechazan decreto 5503 que promueve la privatización del país

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, declaró que el reciente decreto 5503 “rifa y vende nuestro país a las transnacionales, a las empresas privadas, a los agroindustriales que lastimosamente se han beneficiado con la posición de este Gobierno”, señaló.

“Hemos convocado ya con anterioridad a un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, en el cual seguramente se va a valorar, se va a analizar de manera puntual la invitación del Gobierno a mesas de trabajo. Pero en este sentido, tiene que ser un diálogo desinteresado, un diálogo donde ambas partes seamos sinceros con el país«, puntualizó.

Asimismo, reiteró su compromiso con las bases populares, y que los integrantes del sindicato «somos solo portavoces de nuestras organizaciones sociales que en este momento están movilizados”, subrayó.

Por otra parte, Argollo enfatizó que la intención del movimiento social es “proteger nuestros recursos naturales, proteger al sector proletariado del país, a estas grandes mayorías que, en este momento, están relegadas y que el Gobierno también cumpla las promesas que ha tenido”.

F/TeleSUR