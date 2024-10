Sistema de Orquestas de Venezuela competirá en los premios Latin Grammy 2024

La composición Credo de Fernando Escalona, interpretada por orquesta y coros de El Sistema, dirigida por Christian Vásquez, está postulada en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica en la edición 25 de los Latin Grammy.

La grabación fue realizada totalmente en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde se reunieron talentosos productores, ingenieros y músicos para crear un álbum poderoso, cargado de retos sonoros.

La obra nació durante un viaje en tren del contratenor Fernando Escalona como un canto gregoriano al enterarse de la muerte del maestro José Antonio Abreu.

«Muchos me dijeron que debía hacer un réquiem. Me preguntaron por qué un credo. Les respondí que para mí el maestro no estaba muerto. El maestro para mí es luz y creencia», expresó.

El maestro y director asociado de El Sistema, Christian Vásquez, estuvo a cargo de la dirección de la orquesta en la grabación.

«Para mí es una obra maestra que debe empezar a tocarse en todas las orquestas del mundo. Es una obra que comienza a capela con el coro entonando la palabra Credo. Cuando escuchas eso, quedas impresionado desde un primer momento», manifiesta.

Por su parte, el director ejecutivo de El Sistema y uno de los productores del álbum, Eduardo Méndez, asegura que la interpretación de Credo traslada al oyente a una sala de conciertos.

Méndez manifiesta una profunda admiración y orgullo por una obra realizada completamente en El Sistema, que representó un reto para la institución que el 12 de febrero de 2025 cumplirá 50 años.

«Son muchas voces al mismo tiempo, muchas dinámicas que se envuelven en el proceso artístico y musical para que pudiese el disco realmente revelar lo que significaría escuchar la obra en vivo. Porque la obra en vivo tiene un sentido muy poderoso y muy fuerte en todos los sentidos», dijo.

