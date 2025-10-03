Sistema hídrico es optimizado en el estado Yaracuy

Más de cuatro mil 500 metros de tuberías fueron destinadas al pueblo del estado Yaracuy para transformar y optimizar el sistema hídrico de la entidad. Esta dotación, que incluye tuberías de dos, tres, cuatro y ocho pulgadas de diámetro, así como uniones rápidas, adaptadores, abrazaderas y collares PEAD, será distribuida en los 14 municipios del estado, al marcar un hito en la rehabilitación integral del servicio de agua potable.

Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental de todos los venezolanos. El Ministerio del Poder Popular de las Aguas, ha establecido una Agenda Concreta de Acción, orientada a ofrecer soluciones efectivas y duraderas en materia de agua potable, al atender así las necesidades de nuestras comunidades.

La habitante del sector Las Mercedes, en el municipio San Felipe, Vanessa Guédez, expresó su gratitud por esta entrega. “Estamos emocionados por la ayuda que estamos recibiendo. Nuestro jefe de Estado, Nicolás Maduro, demuestra con hechos que Venezuela es un territorio de paz, trabajo y solidaridad”, indicó.

De igual modo, la habitante de la comunidad Villa Zamora, en el municipio Cocorote, Giannina Corona, destacó la importancia de esta dotación. “Con estas tuberías, resolveremos de manera definitiva el problema del agua en nuestra comunidad. ¡Esto es un triunfo del pueblo!”, dijo.

El ente hídrico se mantiene firme y trabaja incansablemente para maximizar el acceso al vital líquido y de esta manera cumplir con la segunda transformación del Plan de la Patria 2025-2031, un plan que busca consolidar la justicia social y el bienestar del pueblo.

F/Prensa Ministerio de Aguas