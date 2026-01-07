Sistema Público Nacional de Salud ejecutó un plan de contingencia por destrucción del almacén de diálisis y nefrología

El Gobierno Revolucionario a través del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), ejecutó de manera inmediata un plan de contingencia tras el cobarde bombardeo perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos al sector Alfa 4 del Puerto de La Guaira, donde se reportó la destrucción del almacén central de insumos del programa de diálisis y nefrología del IVSS, el cual afectará al menos a 9 mil pacientes renales.

En tal sentido, personal especializado continúa trabajando en aras de proteger el derecho a la salud de la población, con evaluaciones de la situación actual y la logística concerniente a los insumos del programa en esta materia, para asegurar la disponibilidad continua de los materiales que requiere cada paciente.

De acuerdo a esto trabajadoras y trabajadores de IVSS además de rechazar los hechos, reafirman su compromiso inquebrantable con el cuidado integral de personas que padecen esta patología y mantienen el monitoreo constante de la infraestructura y los recursos necesarios para su tratamiento.