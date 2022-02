Situación en torno a Donbás agrava conflicto entre Rusia y Occidente

Ante la recientes situación en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en Ucrania, el Gobierno de Kiev rechaza que haya atacado posiciones en la región de Donbás , un territorio de mayoría rusa, mientras los separatistas iniciaron un plan de evacuación.

Las autoridades ucranianas y las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk intercambian acusaciones de violar los acuerdos de «Minsk» y violar el régimen de alto el fuego.

Al tiempo que Estados Unidos (EEUU) acusa de Rusia de estar preparando una intervención en Ucrania, el Kremlin considera que la situación en el país vecino se ha tornado delicado ante los bombardeos en Donetsk y Lugansk, que dio origen a la movilización de miles de personas.

🇷🇺🇺🇦⚡️Rebel-held Donetsk: loudspeakers notify residents of the need to evacuate. pic.twitter.com/IUyeygy04f

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 19, 2022