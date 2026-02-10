«Situación sin precedentes» en Colombia por crisis climática: 50 mil familias damnificadas y 14 fallecidos

El departamento de Córdoba en Colombia, presenta afectaciones severas como consecuencia de la crisis climática, según informó el gobernador Erasmo Zuleta. «Es una situación sin precedentes», declaró mientras 24 de los 30 municipios luchan contra las inundaciones provocadas por el choque de dos frentes fríos.

Las cifras revelan la magnitud del desastre con 14 personas fallecidas, más de nueve mil viviendas destruidas, 50 mil familias damnificadas (cerca de 300 mil personas) y 35 mil hectáreas productivas sumergidas. La emergencia se extiende también a zonas de Bolívar y Sucre, donde la destrucción avanza mientras las lluvias continúan.

En lo que va de 2026, Colombia enfrenta una intensificación inusual de las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) amplió la alerta roja por inundaciones ante la persistencia de lluvias intensas y crecientes súbitas en cuencas estratégicas.

F/VTV