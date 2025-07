«Sobre Blanco» llega a la FILVEN en una edición bilingüe e ilustrada por Juan Calzadilla

La poesía —como todo lo vivo— no siempre ocurre cuando se espera. La esperada presentación de Sobre Blanco, el poemario de Freddy Ñáñez, publicada por la editorial colombo-argentina Abisinia, ha sido reprogramada para el viernes 11 de julio a las 7:00 p. m. en la Galería de Arte Nacional, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN).

Esta edición bilingüe (español–inglés), traducida con pulso lírico por Miguel Falquez Certain bajo el título On White, preserva intacta la hondura filosófica y la tesitura minimalista de la obra original. No se trata sólo de una versión, sino de una reencarnación: la poesía sobre blanco cruza lenguas sin perder su silencio.

La edición incluye ilustraciones del maestro Juan Calzadilla, que no adornan: tensionan. Sus dibujos son signos de un alfabeto alterno, donde pensamiento y poesía dialogan con el vacío.

La cita es este viernes. Porque a veces —como el poema que se resiste— un libro también escoge su hora para decirse.

Entrada libre. Aforo limitado.