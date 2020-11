Sobrino nieto quinto del Libertador, Simón Bolívar: en Venezuela hay que defender la democracia

El sobrino nieto quinto del Libertador Simón Bolívar, Omar Francisco Marcano Domínguez, afirmó que en Venezuela se debe defender la democracia, así como lo hicieron en su momento cada uno de los Próceres. “Es el momento de seguir su ejemplo solo que está vez lo haremos con votos este 6 de diciembre”.

En una entrevista exclusiva que concedió al programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó que todos los venezolanos están llamados a ejercer el derecho humano a votar el próximo 6 de diciembre para renovar el Poder Legislativo.

Durante la entrevista reconoció que no todos los descendientes del Libertador o alguno de los Próceres han sido defensores de su legado, sin embargo, Marcano indicó que por su parte su espíritu luchador, democrático y humanista está latente.

Marcano vaticinó que el comandante Hugo Chávez será recordado eternamente, así como es recordado el Padre de la Patria.

“Ser recordado, así como el Libertador y José Gregorio Hernández, también hay muchos hombres que tenemos que recordar. (Hugo) Chávez es uno de ellos, que será recordado eternamente. No así los que lo han adversado. Muchos de los que lo han adversado serán olvidados. Muchos expresidentes por ejemplo, pero Chávez está todo el tiempo presente”, expresó.

En un mensaje al pueblo llamó: “Tengan fe en que, haciendo el trabajo que se está haciendo, se van a lograr los objetivos para el bienestar de todos, no solo para nosotros en revolución, sino también para todo el pueblo venezolano. Que mucha gente que esté convencida de otra ideología vea con cariño lo que estamos haciendo. El pueblo le va a dar una lección de amor, no de odio. No odien. ¡Vénganse con nosotros!”.

El pariente del Libertador es pensionado y reside actualmente en el sector conocido como La Esquina del Muerto, en el centro de Caracas, con una de sus hijas.

