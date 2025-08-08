Softbol clasificó por paliza a semifinales

La ofensiva demoledora de Venezuela encabezada por jonrones de Engelbert Herrera y el capitán Rafael Flores ofreció suficiente respaldo para que Luis Colombo reafirmara sus condiciones de gran escopetero en el triunfo por paliza 11-1 sobre Chequia, que metió a la novena criolla en la semifinal de este sábado (11:59 p.m.) contra Estados Unidos en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

Colombo fue un titán en el círculo de lanzadores. Sus potentes bola rápida y la imbateable rice que asciende a toda velocidad para engañar a los bateadores mantuvo en no hit no run a los centroeuropeos hasta el quinto capítulo, cuando por única vez descifraron sus envíos.

Martin Turek produjo la solitaria rayita de los checos al conectar sencillo, llegar a tercera por un lanzamiento descontrolado y pisar el home con rodado impulsor de Jacub Vasisek.

Diez ponches

No tuvieron más oportunidades de hacer daño, porque Colombo se encargó de completar su dominante triunfo en el que propinó 10 ponches y solo permitió dos incogibles para darle a Venezuela la segunda victoria en el Grupo A, que Japón lideró invicto con su victoria 7-5 sobre Argentina.

El potente ataque nacional había iniciado su trabajo de asolamiento con dos carreras en la apertura del tercero, al combinar boleto de Rogelio Sequera, sencillo de Engelbert Herrera y otro inatrapable de Erwin Díaz que con error del jardinero derecho Adan Lunak facilitó las anotaciones.

En el quinto, Venezuela añadió dos rayitas mediante sencillo de José Dorantes, doble remolcador de Sequera y otro cohete impulso del siempre oportuno Herrera.

Lluvia de tablas

Después de que el juego fue detenido durante 30 minutos por la intensa lluvia, la selección nacional pisó siete veces más el plato con bambinazos productores de tres carreras cada uno de Rafael Flores y Herrera, y otro doble remolcador de Jean Flores para sacar una ventaja de diez carreras que sentenció el choque en seis actos.

La ofensiva la comandaron Herrera al batear de 4-3 con su segundo jonrón del torneo, cuatro remolcadas y dos anotadas, seguido por Rafael Flores que trajo tres al plato con su vuelacerca.

Contra los gringos

Venezuela va este sábado por el pase a la final contra Estados Unidos que ha exhibido la ofensiva más temible del torneo y encabezó el Grupo A tras doblegar a 15-2 a Singapur, 6-3 a Canadá y 3-14 a Australia. La otra semifinal del torneo enfrentará a Japón contra Canadá.

El equipo de las barras y las estrellas ganó en Santa Clara, California, 1981, la única edición en la que el softbol masculino había figurado en el programa de los Juegos Mundiales hasta este reaparición en la cita de Chengdu, China, luego de 41 años de ausencia.

Sin embargo, la selección ya sabe lo que es derrotar a Estados Unidos, pues lo hizo en julio pasado 6-4 en la Copa Mundial de Softbol de Prince Albert, Canadá, para avanzar a la final, con Maiker Pimentel propinando 14 ponches,

Yorgelis eliminada

En la jornada de la madrugada de hoy, la karateca criolla Yorgelis Salazar no pudo repetir su actuación de los Juegos Mundial de Birminghan 2022, en la que se alzó con la presea de plata, tras ceder en sus tres combates de grupo en la categoría de los -50 kg, ante la china Junhul Wang (4-5), la kazaja Moldir Zhangbyrbay y la argelina Cylia Quikene (1-3).

F/Prensa Mindeporte