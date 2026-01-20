Soldados mexicanos llegan a EE.UU. para capacitación en el marco de acuerdos bilaterales

Un contingente de 40 efectivos del Ejército de México arribó a Estados Unidos como parte de los convenios de cooperación y seguridad establecidos entre ambos países, informaron fuentes vinculadas a la agenda bilateral en materia de defensa.

La llegada de los uniformados se inició el domingo 18 de enero y responde a un proceso de capacitación previamente autorizado por el Congreso mexicano en noviembre de 2025, que habilitó la salida temporal de personal militar para participar en un curso táctico en territorio estadounidense.

El despliegue ocurre en un contexto de tensiones políticas y de seguridad entre ambos países, marcado por declaraciones cruzadas y diferencias en torno a la estrategia regional contra el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, según versiones difundidas en medios internacionales.

De acuerdo con lo reportado por el diario Milenio, los efectivos mexicanos participan en el “Evento No. SOF28: Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los EE.UU. Continentales (CONUS)”, que se desarrolla en Camp Shelby, en el estado de Misisipi, entre el 18 de enero y el 13 de marzo de 2026, en su primera fase.

El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de adiestramiento, planificación y conducción de operaciones especiales, así como armonizar doctrinas y compartir experiencias operativas, con miras a mejorar la coordinación y la respuesta conjunta ante desafíos regionales de seguridad.

T/CO