Solicitan retirar nacionalidad a Leopoldo López por llamado criminal a invasión

Para retirar la nacionalidad venezolana al traidor a la patria, Leopoldo López, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, así lo informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram.

Tal acción obedece al artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, «en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros», señaló Rodríguez.

Por ende, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán inmediatamente a realizar los procedimientos pertinentes, particularmente la anulación del pasaporte de López.

«El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional», expresó Rodríguez.

T y F/ VTV