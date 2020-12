Javier Bertucci, diputado electo a la Asamblea Nacional (AN) por la opositora Alianza Democrática, aseveró que las soluciones para el país pasan por el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y la no injerencia de otros países en asuntos internos de Venezuela.

Durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión propuso “una mesa para comenzar conversaciones con la nueva administración de Estados Unidos y poder lograr la flexibilización de las sanciones, que nos permitan hacer ajustes macroeconómicos y que finalmente podamos tener un respiro en la parte económica”.

Y resaltó: “Los que no participaron no pueden criticar el proceso electoral”, y agregó que a pesar de que su organización logró solo cuatro diputados acreditados para el Parlamento, no lo ven como una derrota. “Vamos a la AN con gran responsabilidad, con la intención de generar propuestas”, aseveró.

UN FONDO SOCIAL

Asimismo, el diputado electo resaltó la necesidad de debatir una ley para la creación de un órgano social que permita que el dinero que el Estado tiene fuera del país vaya a un fondo social.

«Les hablo de aproximadamente unos 30 mil millones de dólares que podrían ir a un fondo social. Que alguna organización de índole internacional pueda recibirlo y que lo pueda ejecutar el pueblo venezolano con estructuras no gubernamentales», explicó.

TRABAJO CONJUNTO

Bertucci también estimó necesario que los diputados electos, tanto de oposición como del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, trabajen de manera conjunta para buscar soluciones a los problemas de los venezolanos. “La Asamblea Nacional debe convertirse en una institución que busque soluciones al pueblo venezolano”, subrayó.

“No vamos a defraudar al pueblo que confió en nosotros. La tarea también es recuperar la confianza de aquellos que no fueron a votar. Debemos rescatar la confianza política”, enfatizó.

Bertucci agradeció a las personas que participaron en las elecciones parlamentarias y depositaron su confianza en la Alianza Democrática y sobre todo en el partido El Cambio, y prometió trabajar para generar leyes que produzcan cambios y soluciones rápidas para el país.

«Los diputados electos debemos entender que ahora representamos un país y no solo a un sector», expresó.

T/ L.M.F.

F/ Cortesía

Caracas