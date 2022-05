Sonny León con Rich Strike se llevó el Kentucky Derby

El jinete venezolano Sonny León concretó el pasado sábado siete de mayo una gran sorpresa, al ganar con el caballo Rich Strike la 148 edición del Derby de Kentucky.

“Ganamos el Kentucky Derby. Lo hicimos, Venezuela”, agregó en su cuenta de Twitter el jockey tras su asombroso triunfo: “Estoy muy contento, no saben lo emocionado que me siento… Es un sueño hecho realidad. Conozco mi caballo y sabía que estaba listo para esta carrera”.

Rick Strike se coló entre los participantes a última hora y no aparecía entre los favoritos para ganar esta prestigiosa carrera de caballos (80-1 en los pronósticos), pero acabó llevándose el triunfo por delante de Epicenter y Zandon, dos que sí aparecían entre los máximos candidatos a obtener la victoria.

“Me mantuve detrás y había mucho tráfico, pero nunca me desesperé, hallé un hueco y cuando llegué a las últimas 70 yardas pensé que tenía esta carrera. Había que correr más que nunca”, insistió emocionado. Y Rich Strike apenas fue incluido en la carrera el viernes seis, después de la eliminación de Ethereal Road.

El triunfo de Rich Strike fue la mayor sorpresa en términos de probabilidades desde 1913, cuando Donerail, con 91-1, ganó esta carrera. Y este 2022 el conducido por el venezolano con 80-1 en las apuestas, estaba muy lejos de los favoritos Epicenter (4-1), Taiba (5-1) y Messier (6-1).

Desde atrás



Rich Strike se mantuvo la mayor parte de la carrera en la parte trasera del grupo principal, pero encontrar vía libre para un deslumbrante esprint final. No encontraba como pasar pero ya en la recta final pudo agarrar vuelo por dentro y pasar avasallante, ganando cerradamente. Esa siempre fue la estrategia según jinete y entrenador. Tanto León como el entrenador Eric Reed competían por primera vez en esta emblemática carrera del hipódromo de Churchill Downs (Louisville, Kentucky).

El castaño, hijo de Keen Ice en Gold Strike, propiedad del Stud Red Tr Racing, conquistó 1,86 millones de dólares, de los cuales León logró el 10 por ciento de las ganancias, específicamente 186.000 dólares tras ganar la Carrera de las Rosas 2022.

Rich Strike nació el 25 de abril de 2019 para poseer registro de dos triunfos en ocho actuaciones con tres terceras colocaciones y 1.971.289 dólares en dinero producido. Epicenter consiguió 660.000 dólares por llegar segundo, Zadon obtuvo 300.000 dólares por terminar tercero, Simplification se quedó con 150.000 por el cuarto y Mo Donegal obtuvo 90.000 al terminar en el quinto puesto.

Se debe recordar, que León se convirtió en el segundo jinete venezolano en ganar el Derby de Kentucky. Gustavo Ávila montó a Cañonero II para ganar el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes en 1971. León es uno de los jinetes venezolanos con más logros en Estados Unidos, con más de 200 victorias en su carrera, según Iván Roa Frías, de Últimas Noticias y Líder.

T/Redacción CO