Sub-15 de béisbol se mantuvo invicto con paliza a Ecuador

La selección de beisbol de Venezuela sub-15 se consolidó en el primer lugar del Campeonato Panamericano que se disputa en Barquisimeto, luego de mantener el invicto y propinarle una paliza de 18-6 a Ecuador, en un choque escenificado en el estadio Don Antonio Herrera Gutiérrez.

El bate del center field Samuel Zivada fue el más destacado con una producción de cuatro carreras remolcadas, seguido por el jardinero Aaron García y el segunda base Israel Carpio, quienes ligaron de 3-2 con doble, triple, trío de impulsadas y misma cantidad de anotadas cada uno.

El campocorto Nicolás Quintero también fue fundamental con un hit, par de tubeyes, dos producidas y una pisada al plato.

La victoria se la acreditó el lanzador Osmar Franco tras tener una actuación de 1.1 entradas en la que recibió un inatrapable, toleró dos bases por bolas y ponchó a un contrario para mantener su efectividad inmaculada. A su vez, la derrota se la llevó Kevin Berrier después de permitir siete hits, misma cantidad de carreras y otorgar par de boletos y abanicar a dos rivales.

Clasificación

Este triunfo mantiene a Venezuela en lo más alto de la tabla de posiciones con balance de tres triunfos sin derrotas, escoltado por Colombia con par de victorias y una derrota, Brasil con uno ganado y otro perdido, mientras que Ecuador y Perú cierran con par de reveses, respectivamente.

Previamente, la novena que dirige el manager Guillermo Quintero se impuso por marcadores de 16-4 a Perú y 11-1 a Colombia en las primeras dos fechas del campeonato, que otorgará un cupo a la Copa del Mundo de Italia 2026.

F/Prensa Mindeporte