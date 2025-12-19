Sudáfrica ratifica apoyo a Venezuela “frente a las amenazas belicosas” contra la nación

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo este viernes un contacto telefónico con el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, con quien abordó los preparativos para la celebración de la próxima Comisión Mixta binacional en 2026.

“Durante esta llamada, transmitimos el mensaje de felicitaciones del Presidente Nicolás Maduro al pueblo sudafricano y al Gobierno de Cyril Ramaphosa por su firme postura en defensa del Sur Global en el marco de la Cumbre del G20”, detalló el canciller Gil a través de su canal de Telegram.

En su mensaje, el diplomático venezolano manifestó que la próxima Comisión Mixta entre ambos países se realizará “con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales y de cooperación en beneficio mutuo”.

Además, ambos cancilleres analizaron “la situación geopolítica regional”, y el Gobierno y pueblo de la nación Bolivariana recibieron “el apoyo inquebrantable de Sudáfrica frente a las amenazas belicosas dirigidas contra Venezuela, que contravienen el derecho internacional y buscan apoderarse de los recursos naturales” del país.

MPPRE