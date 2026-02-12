Sudeban: Lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados bancarios por Carnaval

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 serán días bancarios en todo el país, por lo que las agencias no ofrecerán atención directa al público en sus oficinas principales.

A pesar del cierre general, algunas entidades podrían habilitar taquillas externas o jornadas especiales en agencias ubicadas dentro de centros comerciales, dependiendo de las políticas internas de cada banco. Sudeban recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios específicos.

Durante estos días, se enfatiza el uso de canales electrónicos y banca móvil para realizar transferencias, pagos y consultas. Las plataformas digitales estarán disponibles para garantizar la continuidad de los servicios financieros.

Las autoridades instan a los clientes a verificar las redes sociales y portales web de sus respectivas instituciones para conocer cualquier ajuste temporal en la operatividad digital.

La medida busca organizar el flujo operativo del sistema financiero y minimizar inconvenientes para los usuarios durante el asueto de Carnaval.

T/CO