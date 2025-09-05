Superintendente Nacional Antidrogas: En lo que va de año hemos incautado 56 mil 218 kilos de distintos estupefacientes

Hasta la fecha, las autoridades del país han incautado, en 5 mil 413 operativos, más de 56 mil 218 kilos de distintas drogas, informó el Superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea.

Durante su participación en el programa radial Superintendencia Nacional Antidrogas Siempre Contigo, Sandrea indicó que en estas acciones contra el tráfico de drogas han sido detenidas 6 mil 602 personas.

«Estas operaciones se realizan con profesionalismo, ética y respeto a los Derechos Humanos, garantizando la transparencia y el compromiso con el bienestar del pueblo venezolano», afirmó.

De igual manera, según reseñó el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), Ferrer Sandrea indicó que el Gobierno Nacional lleva adelante el Plan Nacional Antidrogas 2026-2031, el cual está diseñado para fortalecer las políticas públicas en prevención, control de legitimación de capitales y regulación de químicos.

«Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar una Venezuela libre de estas amenazas y proteger el bienestar de nuestro Pueblo», concluyó.

REDACCIÓN MAZO