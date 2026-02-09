Presidenta encargada Rodríguez: Sector embutidos produjo 125 mil toneladas en el año 2025

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes una jornada productiva en la Planta Procesadora de Alimentos Río de Oro, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda, con el propósito de evaluar su operatividad y fortalecer la articulación entre los distintos eslabones del aparato productivo nacional.

Durante el recorrido, Rodríguez subrayó la importancia de consolidar un modelo de encadenamiento que integre al sector primario, al industrial y a las iniciativas comunales y de emprendimiento.

“Estamos buscando que el sector industrial venezolano, tanto el sector primario como el sector transformador, estén vinculados perfectamente coordinados y encadenados”, afirmó.

La visita incluyó la verificación de los procesos de elaboración de embutidos y carnes procesadas que la planta produce bajo la marca L’Prado, una empresa fundada en 2017 que, según las autoridades, ha logrado completar su cadena productiva y abastecer al mercado interno con estándares de calidad.

Rodríguez informó que durante el año 2025 se produjeron en el país más de 125 mil toneladas de embutidos, cifra récord en el rubro en los últimos diez años.

Detalló que esto se logró «gracias al diálogo económico donde escuchamos al sector. Detectamos el problema, ya que, entraba al país mucho embutido importado, incluso sin mayor documentación y de manera inmediata se adoptaron medidas de protección con acompañamiento al sector. Así, logramos este resultado».

El Ejecutivo nacional enmarca este despliegue en el seguimiento de los indicadores económicos y en la estrategia de impulso a sectores considerados clave para sostener el crecimiento y garantizar el abastecimiento, en un contexto de respuesta productiva frente a las sanciones internacionales.

En la actividad participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, junto a los ministros de Industrias y Comercio Nacional, Alimentación, y Agricultura Productiva y Tierras, quienes supervisaron el funcionamiento de la planta y las líneas de acción orientadas a fortalecer la industria alimentaria nacional.

T/CO