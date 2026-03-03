Supervisan labores en Planta Centro con miras a fortalecer generación termoeléctrica

Con el objetivo de supervisar los avances en los planes de mantenimiento y optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, realizó este martes una inspección técnica en la Planta Termoeléctrica del Centro (Planta Centro), ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Durante el recorrido, y junto al presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), José Luis Betancourt, el titular de la cartera eléctrica evaluó la operatividad de las unidades de generación y coordinó las maniobras necesarias para elevar la capacidad de esta infraestructura considerada una de las más importantes del país.

En su encuentro con los trabajadores y trabajadoras de CORPOELEC, valoró su labor para aportar a la estabilidad del servicio y garantizar un suministro de energía confiable hacia la región central y occidental de Venezuela.

Esta jornada de supervisión forma parte de las líneas de acción instruidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la presidenta (E), Delcy Rodríguez, para blindar la red eléctrica del país.

