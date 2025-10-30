Supremo Tribunal de Brasil convoca audiencia por operativo policial que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, convocó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, a una audiencia el próximo 3 de noviembre para rendir cuentas sobre el megaoperativo policial desplegado contra el Comando Vermelho, que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos.

La medida responde a una solicitud del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que calificó la acción como “la más letal en la historia de Río de Janeiro”.

De acuerdo con el comunicado del STF, el gobernador, el secretario de Seguridad Pública y otros altos funcionarios deberán detallar el desarrollo del operativo, el número de agentes movilizados, el tipo de armamento empleado y el balance oficial de víctimas, tanto civiles como policiales.

El tribunal también ordenó que se presenten informes sobre el cumplimiento de los protocolos de actuación y los mecanismos de control establecidos en decisiones judiciales previas.

Además, Moraes solicitó reuniones adicionales con el presidente del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, el fiscal general del estado y el defensor del pueblo, con el fin de evaluar si la intervención cumplió con los estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos.

El llamado del STF se enmarca en una sentencia anterior que impone límites y supervisión a las operaciones de seguridad en las favelas de Río, tras reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Dicha resolución busca garantizar que las acciones policiales sean proporcionales y se realicen con el menor riesgo posible para la población civil.

La audiencia del 3 de noviembre marcará un nuevo capítulo en el debate sobre la política de seguridad en Brasil, particularmente en Río de Janeiro, donde las incursiones armadas en zonas vulnerables han sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

T/CO