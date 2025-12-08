Suscritos 87 acuerdos estratégicos en la Expo Transporte Venezuela 2025

La tercera edición de la Expo Transporte Venezuela concluyó con un balance altamente positivo, al consolidar 87 acuerdos estratégicos de alto impacto en los sectores terrestre, ferroviario, aéreo y acuático del país, informó la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En este sentido, aseguró que estos 87 acuerdos impactarán en el desarrollo y modernización del sistema de transporte nacional. Asimismo, firmó junto al ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y representantes de instituciones nacionales diversas cartas de intención para la prestación de servicios navales y logísticos integrales destinados a la exportación e importación de importantes empresas del país, en el marco de la III Expo Transporte Venezuela 2025, entre ellos:

Servicios navales especializados: desagüe y mantenimiento de buques.

Espacios de acopio.

Operaciones de carga y descarga.

Transporte logístico.

Gestión de depósitos.

Movilización de personal.

Logística integral a través del Muelle 1 de Dianca.

Felicitaciones por el éxito del evento

Aunado a ello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro, extendió sus felicitaciones al ministro Velázquez Araguayán y a su equipo por el éxito del evento, que logró mostrar las bondades de Venezuela en el sector, además de albergar a más de 800 empresas, que participaron en 320 ruedas de negocios.

Asimismo, detalló que esta tercera edición de la Expo Transporte 2025, registró una asistencia e interacción con el público de más de un millón 350 mil personas, que tuvieron la oportunidad de conocer los avances de este sector y, que además logró visibiizarlo en dos dimensiones cruciales:

​Dimensión social, enfocada en garantizar el derecho humano a la movilidad y la movilización de personas.

Dimensión social y económica, direccionada al transporte de mercancías y la logística.

Adicionalmente, enfatizó que el sector transporte ha sido históricamente un objetivo de la agresión y el bloqueo económico contra Venezuela. Sin embargo, lo visto en la Expo es el resurgir de un sector que no solo tiene un alto impacto para la sociedad, sino también un alto impacto para la economía venezolana.

El evento demostró la capacidad nacional para avanzar en la producción y la innovación ante las adversidades, que abre un camino de desarrollo y crecimiento para los próximos años.

F/VTV