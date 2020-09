Symphony pretende llevar al público a un viaje al centro de una orquesta

El director musical del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela (Socijv), Gustavo Dudamel, es el encargado de conducir un viaje al interior de la música, en una particular muestra virtual titulada Symphony, una iniciativa que pretende ofrecer a los espectadores una experiencia de realidad virtual aumentada, a través del cual podrán escuchar la interpretación de la Quinta sinfonía de Beethoven, dentro de un repertorio que incluye obras de Gustav Mahler y Leonard Berstein. La intención es que el público perciba la música como si estuvieran en el interior de una orquesta.

De acuerdo a una nota de prensa difundido por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, el proyecto se gestó en Los Angeles, Estados Unidos, durante la gira de la Mahler Chamber Orchestra dentro del Festival Beethoven, con la cual se realizó un proyecto virtual llamado Van Beethoven.

Luego se propuso hacer algo más ambicioso para llegar a las nuevas generaciones y las reuniones terminaron con el proyecto en España, con la participación de un pequeño grupo de músicos latinoamericanos entre los que se encuentran integrantes del sistema de orquestas venezolano, con apoyo de la Fundación Gustavo Dudamel y el patrocinio de la Fundación La Caixa. La realización cinematográfica estuvo a cargo de la productora Cortadellas, mientras que el guion y la dirección le correspondió al artista catalán Igor Cortadellas.

El maestro Dudamel estuvo en las instalaciones del Parque Cosmo Caixas, un complejo de edificios ubicados en las afueras de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de asistir a la presentación de la muestra que a partir de este domingo 20 de septiembre quedará abierta al público. Luego de mirar una proyección de imágenes y sonidos en una pantalla 360, fue invitado a colocarse el visor y los audífonos para experimentar la exposición de la música y las imágenes grabadas con la tecnología de realidad aumentada. Conmovido por la experiencia, el músico venezolano expresó la vivencia de sus emociones hasta las lágrimas.

“He tenido que ver la muestra varias veces y en cada una he tenido sensaciones únicas. Incluso he llorado, pues la música de todos estos grandes genios me conmueve profundamente. Incluso sentí vértigo cuando me tocó viajar al interior de la tuba, es una experiencia sin límites que espero pueda llegar a todos en el mundo, ya que es un proyecto educativo con tecnología del futuro para que muchas personas puedan sentir la música como suya e identificarse con ella”, confesó Dudamel a los realizadores luego de ver la muestra.

De tal manera que Symphony propone un viaje a la esencia de la música con elementos inspiradores para conectar al público con la belleza del arte, por medio de una propuesta de poesía visual que Dudamel espera llevar a muchos lugares del planeta. La muestra comenzará a girar por más de cien ciudades entre España y Portugal, pero el proyecto está diseñado con un objetivo didáctico y está planificado para hacer un viaje durante los próximos diez años por el mundo.

Gustavo Dudamel es el principal exponente del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía Prensa Socijv

Caracas