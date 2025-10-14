Táchira se prepara con IX Simulacro Regional de Evacuación Sísmica

Para fomentar una cultura preventiva ante emergencias, Protección Civil Táchira realizó el noveno gran Simulacro Regional de Evacuación Sísmica en los 29 municipios de la entidad andina; bajo instrucciones del gobernador del territorio tachirense Freddy Bernal.

El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, explicó que el simulacro se basó en un supuesto sismo de magnitud 6.3 y profundidades de 10 kilómetros. Se trabajaron cuatro escenarios:

Centro de Operaciones en Escena (COE): Se organizó la atención a posibles eventualidades.

Simulación de fuga de gas de cloro: Intervención de equipos para controlar una fuga en Hidrosuroeste.

Caída de un árbol sobre un vehículo: Ejercicio de extracción de víctimas por parte del Cuerpo de Bomberos.

Estructuras colapsadas: Evaluación de la capacidad de rescate en un área donde colapsaron viviendas durante las lluvias.

Canal destacó que el montaje de los equipos se realizó en 10 minutos y 20 segundos, lo cual se realizó en cumplimiento con los protocolos internacionales. Asimismo, más de mil 200 servidores públicos participaron en el ejercicio.

Por su parte, el comandante de la Policía del Táchira, Wilman Rivera Torres, manifestó que para este ejercicio de simulacro regional de evacuación sísmica, este cuerpo policial, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asumieron el rol de auxiliares, donde todos los organismos unidos se abocaron en garantizar la seguridad y traslado de personas de acuerdo a los requerimientos.

F/Gobernación de Táchira