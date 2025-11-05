Taekwondo escolar culminó con 12 medallas en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos

Venezuela culminó en la segunda posición del taekwondo de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025 al cosechar 2 oros, 4 platas y 6 bronces para un total de 12 preseas, en su fin este martes en el Centro de Convenciones de Montería.

El anfitrión Colombia cerró como líder del medallero (8 oros y 2 bronces, total 10), mientras que el tercer lugar quedó en manos de México (2 oros, 4 platas , 5 bronces, total 11).

La última jornada de combates permitió a los atletas venezolanos sellar su actuación conquistando cuatro preseas.

Anthonela Zavaleta se colgó la plata (-44 kg) tras caer ante la colombiana Paula Tejedor en el combate final.

En la división de los -49 kg, Shenoa Azuaje alcanzó el bronce tras una victoria contundente en repechaje.

Bárbara Loyo se hizo de la medalla de plata tras sucumbir ante la colombiana Mabel Mejia en la división -63 kg femenino.

En la rama masculina, el único podio venezolano de la jornada llegó de la mano de Juan Diego Soto en -63 kg, quien se adueñó del bronce.

F/Prensa Mindeporte