Tania Díaz: EE.UU. utiliza la criminalización como herramienta de agresión contra los pueblos

La diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, denunció que Estados Unidos recurre a la criminalización como excusa para atacar a distintos pueblos de la región.

Durante una edición especial del podcast Sin Truco Ni Maña, transmitido desde México, recordó que 25 informes de la ONU en los últimos 25 años han confirmado que Venezuela no es productora, procesadora, tránsito ni lavadora de dinero proveniente del narcotráfico.

Díaz señaló que, pese a estas constataciones internacionales, Washington mantiene campañas de hostigamiento. “La política migratoria, por ejemplo, constituye una agresión directa contra México, Venezuela y los pueblos de Centroamérica”, subrayó.

También advirtió sobre las operaciones militares de gran escala en el Mar Caribe, que calificó como actos de presión y amenaza.

En el programa también participó la periodista mexicana Sasi Alejandre, quien resaltó que Venezuela representa un bastión de resistencia. “Si Venezuela cae, caemos todos. La lucha que libra no es ajena, es una lucha de la humanidad”, afirmó, destacando los riesgos compartidos que enfrenta la región.

En ese contexto, Díaz enfatizó que la unidad regional es más urgente que nunca. “Los pueblos debemos enfrentar estas amenazas juntos, desde todos los ángulos”, sostuvo, al llamar a fortalecer la cooperación y la solidaridad frente a las políticas intervencionistas de Estados Unidos.

T/CO