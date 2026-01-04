Tania Díaz: El Poder Popular exige que devuelvan al presidente Maduro y a Cilia Flores

«Nosotros y nosotras estamos aquí para decirle al imperio yanqui: «El pueblo venezolano te exige que nos devuelvas a Nicolás Maduro porque es nuestro presidente; que nos devuelvas a Cilia Flores porque es nuestra primera dama combatiente», exclamó la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, desde la marcha multitudinaria en Caracas para denunciar la intervención armada de Estados Unidos contra la Patria Bolivariana.

«Aquí está el pueblo de Venezuela que dice: ‘No nos vamos a rendir, estaremos en la calle hasta que Nicolás Maduro y Cilia Flores pisen territorio venezolano’», continuó la parlamentaria; quien también preguntó retóricamente a los ciudadanos venezolanos: «¿De qué lado te pones: del lado de la Patria o del lado de un imperio agresor y grosero?».

A su vez, celebró las bondades de las que dispone el Poder Popular gracias a la Revolución Bolivariana, entre estas: «la Constitución que nosotros escribimos con nuestras propias manos», la AN elegido por una mayoría patriótica, consejos comunales y comunas, la Milicia Bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como el respaldo de voceros populares en 266 mil calles de todo el territorio venezolano.

«¡Vente conmigo a defender el futuro de este país! Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, la respuesta de todos los patriotas es: ¡lucha, batalla y victoria!», finalizó la legisladora ante los militantes presentes en la multitud.

T y F/ VTV