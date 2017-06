“Narcos detenidos en mi gestión son los que declaran en mi contra”, dijo|Tareck El Aissami: Falsas acusaciones del imperialismo buscan minar la moral de la dirigencia revolucionaria

“Las falsas acusaciones emitidas por el imperialismo estadounidense pretenden minar la moral de la dirigencia revolucionaria, señalándonos como capos, delincuentes o personas involucradas en delitos graves”, afirmó este domingo el vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami.

Entrevistado por el periodista venezolano José Vicente Rangel, El Aissami señaló que el Departamento de Estado no perdonará a Venezuela, puesto que la Revolución Bolivariana se encargó de desenmascarar a la Administración para el Control de Drogas (DEA), que en 2005 no capturó a ningún narcotraficante cuando ejercía funciones en nuestro país.

Recordó, en ese sentido, que cuando el Gobierno venezolano tomó la decisión de expulsar a la DEA del territorio venezolano, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Interior y Justicia ( que para entonces estaba dirigido por Tareck El Aissami), capturó a más de 100 importantes jefes de la droga, de los cuales 21 fueron entregados a la justicia estadounidense y más de 30 a las autoridades colombianas.

Especificó que Venezuela ha suscrito 53 instrumentos de convenios de cooperación antidroga en el mundo, mientras que Estados Unidos no tiene ninguno.

“Nosotros perseguimos al delito, capturamos a los jefes de la droga, se los entregamos a ellos; pero luego emplean a esos mismos delincuentes, para generar patrañas y acusar al Estado venezolano (…) Es una situación bastante grave”, subrayó.

El Aissami reiteró que el líder socialista, Hugo Chávez, ha sido el hombre más difamado por Estados Unidos en toda la historia de Venezuela.

“Ellos buscan socavar las bases sólidas de la Revolución Bolivariana”, sentenció.

Explicó que durante muchos años la Organización de las Naciones, a través de diversos informes, ha enaltecido el papel de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha antidroga.

SOBRE FALSAS ACUSACIONES

Sobre las calumnias emitidas por Estados Unidos acerca de las supuestas propiedades del vicepresidente Ejecutivo en ese país, el propio Tareck El Aissami aclaró:

“Yo nunca he ido a Estados Unidos. Yo nunca he tenido Visa y nunca la he solicitado, que es lo más irónico. Yo ni tengo cuentas ni propiedades en los Estados Unidos ni en ningún lado del mundo. Ellos están montando un aparataje de una épica narrativa sobre la mentira, para justificar sus acciones de agresión. No hay ni una sola prueba, absolutamente ni una prueba”.

Subrayó que se trata de una medida arbitraria, ilegal y extraterritorial, que viola todo tipo de derecho fundamental.

CNN: APARATO DE GUERRA

El Aissami calificó a CNN como un aparato de guerra de Estados Unidos. Argumentó, en ese sentido, que la referida empresa de comunicación ni las autoridades del Norte le han permitido ejercer un derecho a réplica.

“Fui objeto de una infamia y de un señalamiento temerario contra Venezuela”, declaró.

Finalmente, El Aissami puntualizó: “La agresión imperial me ha generado mayor conciencia del compromiso histórico y mayor fortaleza en mi convicción de revolucionario y chavista”

Texto/Luis Lovera Calanche

Foto/Vicepresidencia de la República @ViceVenezuela