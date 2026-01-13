Tarek William Saab: “Con el caso venezolano, el Derecho Internacional ha muerto”

En entrevista con France 24, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, calificó de «violación al Derecho Internacional» el ataque de Estados Unidos que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y afirmó que el líder venezolano «tiene que ser liberado» tras los cambios de postura de EE.UU. sobre el «Cártel de los Soles».

Saab también confirmó que en la agresión lanzada por Donald Trump el 3 de enero sobre Caracas murieron «más de un centenar de inocentes». Asimismo, reiteró que el mandatario venezolano no puede ser procesado por gozar de inmunidad absoluta y ser un jefe de Estado electo.

En ese sentido, Saab calificó como un hecho sin precedentes las acciones que pretenden ignorar la investidura presidencial. Al mismo tiempo, señaló que este escenario marca un hito en la historia contemporánea de América Latina y del hemisferio occidental. «Lo ocurrido con el ciudadano presidente de la República y su ciudadana esposa, la doctora Cilia Flores, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, es un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia contemporánea de América Latina, de todo el hemisferio occidental. Estar procesando a un presidente que tiene inmunidad (…) yo lo había dicho antes, él tiene inmunidad personal absoluta en tanto es un jefe de Estado, es un presidente electo, juramentado, y no puede nadie procesarlo ni dentro ni fuera de Venezuela bajo ninguna excusa», enfatizó. Finalmente, Saab exigió a los organismos internacionales que se pronuncien, no solamente condenando el ataque militar e ilegal, sino también condenando el secuestro, con base en lo que establece el propio derecho internacional.

T/Agencia