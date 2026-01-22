Tarek William Saab confirma más de 400 excarcelaciones

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que, como resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público y los tribunales competentes, se han gestionado y concretado más de 400 solicitudes de excarcelación entre el cierre del año 2025 y el inicio de enero de 2026. El titular de la acción penal enfatizó que cada procedimiento de libertad ha sido rigurosamente documentado y respaldado por expedientes judiciales que cumplen con la normativa legal vigente.

Saab subrayó que estas acciones demuestran la voluntad del Estado venezolano por mantener una política constante de revisión de medidas. “Decir que eso no ha ocurrido de verdad forma parte de esta guerra sucia contra la democracia venezolana”, sentenció el Fiscal General, rechazando las matrices de opinión que intentan invisibilizar los avances en materia judicial.

Durante su declaración, Saab desestimó las críticas externas que cuestionan la veracidad de estos actos de justicia y denunció que existe una intención deliberada de manipular la realidad del sistema penitenciario y judicial del país.

“Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones”, manifestó, asegurando que el sistema de justicia venezolano continuará actuando de manera soberana y apegada a la Constitución.

T/CO