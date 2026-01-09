Tarek William Saab ratifica compromiso con la paz tras proceso de excarcelaciones en Venezuela

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que las recientes excarcelaciones de ciudadanos venezolanos y extranjeros responden a la determinación del Estado por consolidar la estabilidad y la convivencia nacional. En declaraciones ofrecidas este jueves, Saab subrayó que estas medidas se ejecutan en tiempo real bajo los principios de justicia y el respeto al ordenamiento democrático del país.

El titular del Ministerio Público destacó que estas acciones han sido coordinadas para fomentar un clima de entendimiento, siguiendo las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según el alto funcionario, las liberaciones reflejan la voluntad política de las instituciones venezolanas de priorizar la armonía social y el respeto integral a los derechos humanos.

Identidades de los ciudadanos beneficiados

Tras el anuncio inicial realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se confirmaron las identidades de varios de los beneficiarios. Entre los ciudadanos de nacionalidad española figuran Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe, además de la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Asimismo, fueron liberadas figuras de la vida pública como el exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez, el abogado Perkins Rocha, y los dirigentes Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa.

La lista de excarcelados también incluye a Josnar Baduel, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Rafael Tudarez, Ronald Carreño, Nakary Ramos, Biagio Pilieri, María Oropeza, Nicmer Evans, Lewis Mendoza, Carlos Luis Rojas y Jesús Armas, quienes recibieron sus respectivos beneficios procesales de forma inmediata.

Reiteración de denuncia por la captura del presidente Maduro

Durante su intervención, el fiscal denunció nuevamente lo que calificó como el «secuestro» del mandatario Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero. Saab recordó que en dicha acción perdieron la vida militares y civiles venezolanos, un hecho que la fiscalía mantiene bajo investigación permanente.

Finalmente, Saab argumentó que las acusaciones de EE. UU. sobre el denominado «Cártel de los Soles» carecen de sustento legal, señalando que se basan en «falsos positivos» y testimonios sin fundamento. Al recordar que incluso autoridades estadounidenses han cuestionado la existencia de dicha estructura, el fiscal exigió la libertad inmediata de la pareja presidencial y su retorno al territorio nacional.

F/YVKE paz