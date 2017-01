“Los Clap no pertenecen a ningún partido político, son instrumentos para fortalecer el Poder Popular”

El jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción desmintió que desde estas distancias se discrimine a la ciudadanía por su preferencias partidistas

El jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, conversó en exclusiva con el Correo del Orinoco para informar al pueblo venezolano sobre estos instrumentos de organización popular impulsados por el Gobierno Bolivariano, que hoy se encuentran en el centro de una campaña de desinformación que tiene por objeto tratar de inducir una desenlace violento en el país.

Al respecto, Bernal señaló que la derecha nacional e internacional ha puesto en marcha una conspiración para “ahogar a Venezuela, distorsionar su economía con elementos como el dólar paralelo para someter su población a la angustia y la incertidumbre”.

“Se trata de una guerra; no es que estén cayendo misiles, esta es una guerra de Cuarta Generación y por ello los misiles vienen de la Organización de Estados americanos (OEA), de las redes sociales, del gobierno de España, de la Organización del Atlántico Norte (OTAN); es toda una presión para afectar la psiquis de la gente, golpeándoles el estómago. Es un juego macabro en el que se quiere generar un nivel de angustia que lleve a la población al saqueo en cadena y de este modo inducir un estallido social”, explicó Bernal.

“Ante esta situación de guerra, propusimos los Clap para combatir el bachaqueo el de a pie y el corporativo, y otras desviaciones como la escasez inducida, la especulación, el acaparamiento ocasionados por la contrarrevolución para derrocar al Gobierno Bolivariano”, destacó.

“Ellos mismos (la derecha) han truncado la vía constitucional al convocar a destiempo el referéndum, y buscan ahora a toda costa al vía violenta en su desesperación de obtener el poder. Por eso estamos en riesgo, está en peligro la paz del país”, prosiguió.

“De allí surgen los Clap, para atender al emergencia económica. Es una medida extraordinaria para emprender la batalla contra la guerra económica no sólo desde el Gobierno, sino junto al pueblo”, indicó el dirigente.

EN FORMACIÓN

Bernal es claro al indicar que todavía están en vías de consolidación de los mecanismos. “El proceso de los Clap está en formación. Hasta el momento hemos abarcado el 38% de las comunidades de todo el país. No estamos en todas las parroquias ni en todo el territorio nacional. Priorizamos 567 parroquias porque nuestro objetivo inmediato es atender a los sectores populares y a la población más vulnerable”, expresó.

“Lo que queremos es que quienes más lo necesiten en esta coyuntura, tengan acceso a los alimentos regulados por el Estado”, indicó.

FALSAS INFORMACIONES

Sobre la campaña de desinformación y distorsión que la derecha ha generado para desvirtuar el objetivo de los Clap, Bernal fue contundente al afirmar que no fueron creados “ni para expropiar, ni para confiscar mercancía, ni para cerrar supermercados. Eso es totalmente falso”.

Bernal aseveró que las grandes cadenas privadas de distribución, que en muchos casos son importadoras, no serán afectadas por los Clap y seguirán funcionando normalmente.

“Mucha gente de clase alta y sectores pudientes no se ha organizado ni en consejos comunales ni en Clap, porque ellos fácilmente pueden acceder a los alimentos a través de los distribuidores privados. Los respetamos. No obligamos a nadie a conformar un Clap”, reseñó.

Pero también explicó que los Clap no son solo para una bolsa de comida, son para fortalecer la organización y el Poder Popular. “Nosotros no vamos a excluir a nadie. Es mentira totalmente lo que dicen algunos voceros de la derecha, que no vamos a atender a gente de oposición. Ellos también son pueblo. Los Clap no pertenecen a ningún partido político, no tienen carácter partidista, son herramientas para garantizar en la emergencia la distribución equitativa de los productos de la cesta básica”, especificó,

Aseguró que a medida que el sistema se consolide, se añadirán otros rubros y productos de higiene personal gracias a acuerdos con los fabricantes. “Como el Estado importa el 90% de la materia prima, estamos en conversaciones amistosas con el sector industrial para comprar el 70% de la producción algunas empresa a fin de distribuirlas en los Clap. El 30% podrán ellos ubicarla en las cadenas privadas”, indicó.

En ese sentido, también informó que el Estado Mayor de los Clap está revisando con las instancias correspondientes y con los productores, el precio de algunos rubros para llegar paulatinamente a un ajuste a fin de lograr una relación gana-ganar. “Que el productor cubra sus costos y obtenga ganancias y el consumidor sea protegido”, destacó.

NO SERÁN ETERNOS

“Los Clap no van a ser eternos. Hasta el momento se han reportado 15 mil pero hemos validado 4600. Vamos iniciar una gira por todo el país para ajustarlos a la normativa. Tenemos información de creación de Clap fantasmas o paralelos por gente que quiere sabotear y así cuando no lleguen los alimentos, porque no están validados, generar guarimbas. Con los Clap también han usado firmas planas”, alertó.

Además denunció que algunos elementos de la contrarrevolución, están envenenando a las personas para que no se inscriban en los Clap. “Son ellos los que quieren hambrear al pueblo. Le dicen no te censes, no vendas tu conciencia por una bolsa de comida. Señores aquí nada es regalado, cada quien paga su comida y el objetivo es que después, cuando pase la emergencia, se creen mecanismos para mejorar la distribución y la gente compre en establecimientos públicos y privados con una tarjeta prepagada sin hacer colas”, resaltó.

Por último, Bernal anunció que se está trabajando de la mano con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura Urbana y para la Agricultura, a fin de emprender proyectos socioproductivos desde los Clap para que en el futuro las comunidades hagan su aporte en el proceso de reactivación productiva de la Patria.

DÓNDE DENUNCIAR

Bernal indicó que está consciente de las dificultades que se han venido presentando por tratarse de la implementación de un nuevo y novedoso sistema y por este motivo una de sus principales tareas es crear un mecanismo para que las personas puedan denunciar directamente cualquier irregularidad en la conformación de su Clap, o para que puedan realizar cualquier consulta sobre su funcionamiento.

Para ello, por los momentos, su equipo de apoyo ha puesto a la disposición del pueblo venezolano las siguientes direcciones electrónicas :clapoficial1@gmail.com y las cuentas en Instagram y Twitter @clapoficial

El Jefe de los Clap Freddy Bernal aseguró que a diario revisa y da curso a las inquietudes que le llegan por estas vías y que pronto espera habilitar un 0800 para una mayor comunicación directa con las comunidades organizadas.

El componente mediático es fundamental para la consolidación de este sistema de los Clap, de allí la importancia de mantener constante monitoreo y comunicación entre cada uno de sus integrantes. Pero también es muy importante estar alertas. El ataque contra los Clap también se produce por las redes sociales. No por casualidad, ayer viernes fue violentada la cuenta Twitter de Bernal y desde allí se dispararon mensajes incitando a la violencia. Es necesario indicar a las personas que debido a la campaña desestabilizadora de la derecha para generar molestias y dudas con la distribución de los alimentos, se precisa no dejarse llevar por rumores ni por informaciones que no estén verificadas.

Entérate aquí qué son los CLAP y cómo Funcionan

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, son organizaciones comunitarias que junto al Ministerio del poder Popular Para la Alimentación tienen como objetivo principal la distribución casa por casa de los productos alimenticios regulados de primera necesidad.

Estas instancias surgen para asegurar la distribución directa y segura de los productos alimenticios y de primera necesidad a las comunidades y de esta manera proteger al pueblo de las consecuencias de la Guerra Económica a partir de un sistema de distribución justa, que tiene como punto de partida la participación del Poder Popular y la organización de la familia.

Los Clap se conformarán a escala local en cada una de las comunidades que se delimiten a los efectos del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a razón de un Comité por cada comunidad.

Paso 1: Selección de las comunidades que de forma progresiva se van a incorporar al Sistema, designar el CLAP por comunidad, a partir de la escogencia de los responsables de: Unamujer, UBCh, Frente Francisco de Miranda y Consejos Comunales, que conformaran esta instancia.

Paso 2: Una vez instalada la estructura base del Clap, se procederá a designar a: Los Jefes de Comunidad y Jefes de Calles, Veredas o según sea organizada territorialmente. (Estos pasan a formar parte del Clap), la asamblea con el Poder Popular para la explicación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos y la ruta de implementación en la Comunidad.

Paso 3: Desarrollo de la 1ra Jornada Casa a Casa. Experiencia piloto para cada comunidad.

TAREAS QUE DEBEN ASUMIR LOS CLAP

1. Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en la Comunidad a la que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y Producción, tanto en su fase de emergencia como de estabilización.

2. Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular de Distribución de Alimentos a las familias que poseen integrantes con condiciones especiales (embarazadas, discapacidad, enfermedades crónicas, adultos y adultas mayores, familias numerosas con mayor demanda de alimentos).

3. Mantener la vigilancia revolucionaria y la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la usura, el bachaqueo, la especulación, acaparamiento y contrabando.

4. Velar por el adecuado uso de los recursos que el Estado destina a las comunidades a través de las diversas políticas de financiamiento que existen, especialmente aquellos destinados a la producción de alimentos.

5. Los Clap, deben convertirse en una instancia de denuncia cuando el resultado de la producción se destine a fines distintos a los concebidos o exista cualquier otra afectación en perjuicio de los habitantes de la comunidad y su entorno.

T/Modaira Rubio

F/Luis Franco