Movilnet ingresará a la tecnología de cuarta generación

Este año la empresa de telecomunicaciones ejecuta la instalación de 17 nuevas radio bases para la ampliación de la huella, lo que permite la conectividad de la población. Para 2017 proyectan instalar estos dispositivos en 38 localidades más

El próximo 15 de diciembre Movilnet ingresará en el mercado de cuarta generación (4G) en telefonía inteligente. “Estaremos lanzando la tecnología LTE (long term evolution), que ofrece altísima velocidad”, informó la presidenta de Movilnet, Jacqueline Faría, en entrevista para el Correo del Orinoco.

La ingeniera detalló que este nuevo avance de la empresa de telecomunicaciones obedece al incremento de la demanda del consumo de datos. “Nuestras usuarias, nuestros usuarios están permanentemente conectados a las redes sociales y bajan información, música, juegos, bajan contenidos permanentemente”.

Explicó que en la medida en que se presentan más requerimientos de este tipo se necesita mayor velocidad. “Y para eso entramos, al igual que otras operadoras, en la cuarta generación. Eso lo vamos a ofrecer el 15 de diciembre a lo largo y ancho del país”.

DISPOSITIVOS 4G

Faría indicó que pronto tendrán disponibles equipos terminales que puedan usar esta tecnología. “Pero cualquier persona que tenga un teléfono de cuarta generación puede comprarnos la usim card -es el chip especial para LTE- e instalarlo en su teléfono”.

Los dispositivos para 4G que distribuirán tendrán precios solidarios “para que todo el mundo pueda acceder a esa tecnología”.

Reseñó que de los equipos vendidos por Movilnet. el P7 de Huawei, con la instalación de la tarjeta, gozará de esta conexión. “Vamos a traer dos modelos de Huawei y uno de otra marca que también vienen con esta tecnología”.

Aclaró que “siempre hay que comprar la tarjeta, el chip, para acceder a esta alta velocidad”.

Sobre el costo de este nuevo servicio, la funcionaria sostuvo que actualmente diseñan paquetes para garantizar que sea accesible, “que comparado con otras operadoras sigamos siendo, aún en LTE, la tarifa más económica”.

DISPONIBILIDAD

La presidenta de la institución señaló que a inicios de 2016 realizaron una compra de 6 millones de chips para cubrir la demanda de los clientes y aún tiene disponibilidad de este elemento. “Estamos bien de inventario”.

Respecto a la generalidad de aparatos en almacén dijo que debido a la guerra económica y el sabotaje contra el país no se compara con la que hubo al inicio de la renacionalización, cuando vendieron hasta 6 millones de teléfonos. “Pero creo que también ha habido una racionalización del consumo de estos equipos”.

Enfatizó que las unidades distribuidas por Movilnet son de alta tecnología y durabilidad, “escogemos muy bien, porque aquí viene mucha gente a ofrecer celulares pero aquí se les hacen las pruebas, de caída, de servicios, de exigencia, escogemos los equipos muy bien y siempre al mejor costo”.

Actualmente poseen para la venta teléfonos de empresas nacionales e internacionales. Del primer renglón los modelos son de Vetelca y Orinoquia. Y de conglomerados internacionales cuentan con marcas como Huawei y Sendtel. “La mayoría de fabricación china. Se exhibe una buena gama. También tenemos las tabletas que son hechas por VIT, muy buenas, quien la compra nos hace comentarios muy positivos”.

Aseguró que cuentan con suficientes tabletas para cubrir la solicitud de los clientes. “La promoción empezó el 10 de noviembre. Hemos vendido ya cerca de 30 mil tabletas y esperamos que la promoción se acabe antes del 10 de enero”.

RADIO BASES Y AMPLIACIÓN DE LA HUELLA

Cada año, contó Faría, esta compañía prevé la inversión necesaria para velar por el adecuado funcionamiento de la plataforma. Este año la inversión asciende a 14 mil millones de bolívares, para ampliación de la huella, adecuación, mantenimiento, mejoras y adquisición de nuevas tecnologías. “Este año tenemos 17 nuevos sitios con cobertura, donde antes no llegábamos. Incluso hay lugares donde solo está Movilnet”.

Destacó que este organismo se esfuerza para cumplir con los usuarios. “Nuestro volumen de atención está dentro de los estándares internacionales de empresas de telecomunicaciones. Las horas de falla están por debajo del máximo permitido en empresas de buena calidad”.

Faría mencionó que Movilnet se ha caracterizado por llegar a cualquier población sin que importe que sean lugares con reducida cantidad de habitantes. “Fuimos a Guayabal, límite de Vargas y Miranda. Allí hay 500 casas, instalamos una radio base para darle cobertura a esta comunidad que, además, produce alimentos y que necesitan estar conectados, trabajan el sector pesquero. Entonces, no es un tema de venta de minutos, de datos, sino que se trata de darle conectividad a nuestro pueblo”.

Reveló que en 2017 proyectan instalar radio bases en 38 poblaciones de similares características para avanzar en la ampliación de la huella.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

La presidenta de la estatal de telecomunicaciones recordó que durante estos años de gestión de la revolución Movilnet siempre ha entregado dividendos a los accionistas, muchos trabajadores de la propia empresa, y al Estado. “Nos estamos esforzando en este cierre de 2016, a pesar del año difícil que hemos tenido. No digo que para hacer el mismo aporte, pero sí que sigamos entregando, que sigamos generando dividendos. Sin embargo, por supuesto, dadas las condiciones, considerando también que no hemos tenido aumento de tarifas en todo el año, entonces no va a ser en las mismas proporciones. Pero sí vamos a tener un cierre en positivo”.

MOVILNET Y LA AEB

Acerca de la participación de Movilnet en la Agenda Económica Bolivariana (AEB), Faría precisó que asisten cada martes a la reunión en la que confluyen los diversos sectores productivos del país. “Movilnet lleva la mesa de Telecomunicaciones y desde allí hemos apalancado todo lo que es generación de divisas”.

Enunció que para ello existen dos iniciativas: “Está en trámite la contratación para vender minutos internacionales, en dólares. Ahora la gente podrá, en diferentes aeropuertos del mundo, comprar minutos a Venezuela y esos minutos vendidos son dólares que ingresan a Movilnet, al Estado”.

La otra iniciativa que también está en curso son los denominados centros de llamadas internacionales. “Ya comenzó la obra de rehabilitación de un piso en el centro de operaciones de la red, donde vamos a tener operadores internacionales que van a ser contratados. O sea, Movilnet podrá ser contratada por cualquier empresa del mundo para que sea su centro de llamadas”.

En el marco de la AEB la estatal de telecomunicaciones también apunta sus esfuerzos a la disminución del consumo de divisas.

“Anualmente gastamos 14 millones de dólares en las tarjetas prepago. Esa tarjeta es importada. Ahorita tenemos en depósito 45 millones de tarjetas. Las compramos anticipadamente, porque esa es nuestra recaudación. Ahora, qué va a pasar en el 2017. Vamos a dejar de consumir tarjetas porque vamos al método recarga en aire. Ya esos trámites también se están haciendo este fin de año para que el primer trimestre de 2017 empecemos en paralelo tarjetas y recarga en aire”, apuntó.

Relató que la recarga al aire consiste en que los vendedores de tarjetas ahora contarán con un saldo, comprado a Movilnet, que podrán transferir a los clientes, vía mensaje de texto, “le pagas lo que quieras y él te transfiere ese saldo a tu teléfono. Y se evita la tarjeta, el transporte de la misma, etc.”.

Esto redunda en la disminución del consumo de divisas y contribuye con el objetivo histórico número 5 del Plan de la Patria por ser una medida ecológica. “Es nuestro mayor aporte, que dejemos de usar cartón y tinta y el ahorro en divisas, que también es muy importante. Las dos cosas se van a lograr no más tardar el primer trimestre de 2017”, declaró.

Recordó que los usuarios también disponen de otras formas de pago como abono a través de entidades bancarias y la recarga de celular a celular.

MISIÓN ROBINSON DIGITAL

Como actores de la Misión Robinson Digital, la funcionaria precisó que en el marco del plan Comuna Conectada facilitan toda la dotación y capacitación a la población de comunas productivas. “Sus planes se apoyan con la tecnología que ellos adquieren a los precios solidarios que tienen Cantv y Movilnet. Son dotados de un equipamiento que mejora su productividad. Ese plan ya ha sido entregado a 2.740 personas, miembros de estas comunas priorizadas”, añadió.

Este equipamiento consiste en computadoras y teléfonos. Además se les apoya con la promoción de sus productos para que puedan ser comercializados.

COMPRAS EN LÍNEA

Jacqueline Faría contó que en febrero tienen previsto el lanzamiento de la nueva página web, “remozada no solamente en imagen sino en capacidades. Va a permitir recargas, gestionar cambios de planes, compra de celulares. Una página para que te muevas lo menos posible a la tienda”.

Y aunque, acotó, ya mantienen interacción con el público a través de las redes sociales se plantean una nueva plataforma web en la que logren ampliar esa interacción. “Que recibamos opiniones, críticas. Queremos recibir ese contacto diario para nutrirnos, evaluarnos y corregirnos”.

Resultados del proyecto de ampliación y mejora de la red GSM y UMTS

Primero. Reducción de 12,9 puntos porcentuales en los intentos de accesos fallidos para el servicio de voz, disminuyendo desde el 15,9% hasta el 3%. “De esta manera se garantiza la llamada, es decir, marco y me cae”, profundizó Faría.

Segundo. Reducción de 23,5 puntos porcentuales en los intentos de accesos fallidos para el servicio de datos, disminuyendo desde el 25,1% hasta el 1,6%.

Tercero. Incremento de 15,6% en el tráfico de voz cursado. “Tenemos más canales para que la gente hable”.

Cuarto. Incremento de 218,1% en el volumen de datos descargados. “Todo lo puedes descargar permanentemente. Pero estamos llamando a hacer uso racional de los datos, porque a veces uno tiene el teléfono activado para que todo lo que llegue se descargue automáticamente. Puedes programar tu teléfono para que descargues solo cuando estés en ambiente WiFi”.

T/ Oriana Gámez

F/ Luis Franco