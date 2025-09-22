Tercera edición de Expo Transporte Venezuela 2025 se realizará en diciembre

El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, anunció que la Tercera edición de Expo Transporte Venezuela 2025 se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en la Base Aérea La Carlota, Caracas.

Durante el evento se celebrará el Primer Congreso Vial de Venezuela y se creará el Consejo Nacional de Espacios Acuáticos, con el objetivo de fomentar la articulación entre los distintos actores del sector transporte.

Velázquez Araguayán destacó que la Expo permitirá el encuentro con el pueblo de Caracas y visitantes, promoviendo el intercambio técnico entre los sectores público y privado.

La exposición contará con más de 500 espacios distribuidos en 26 hectáreas, ofreciendo oportunidades para fortalecer conocimientos, innovación y colaboración en el área de transporte.

T/CO