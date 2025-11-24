Tercera edición de la Expo Transporte Venezuela contará con 364 expositores

La III edición de la Expo Transporte Venezuela 2025, se realizará del 4 al 7 de diciembre en la Base Aérea de La Carlota, que mostrará esas proyecciones que tiene la nación en este sector tan importante, donde la población podrá disfrutar de todas las exposiciones.

En ese sentido, el viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, aseguró en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), que en esta entrega se contará con el primer congreso vial, que va a concentrar todo el tema de las vías, así como la quinta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos.

A su vez, afirmó que ya tienen inscritos 364 expositores y expositoras, patrocinantes y ponentes, tanto internacionales como nacionales. También informó que contarán con una rueda de negocios los días 4, 5 y 6 de diciembre. «Nosotros buscamos la integración para trabajar de la mano con el sector tanto público como privado, para trabajar bajo una fusión perfecta y evaluando las nuevas tecnologías».

Igualmente, indicó que estos encuentros hacen que se lleven a cabo enlaces clave para el desarrollo en este sector. «Este es el momento para que se exhiba todo el potencial que tenemos en el país», puntualizó.

Además, el viceministro de Transporte Terrestre añadió que dispondrán de algunas áreas en la que participarán el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), entre otros, para facilitar al pueblo la agilidad de trámites.

F/VTV