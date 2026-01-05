Terminal de La Bandera inicia operaciones este lunes 5 de enero

El Terminal de La Bandera en la ciudad de Caracas anunció que inició operaciones este 5 de enero para la atención de sus usuarios, en su horario normal de 4:00 a.m. a 12:00 a.m

El servicio de transporte terrestre presta labores para más de 30 destinos nacionales, incluidos Maracaibo, Valencia, Maracay y rutas al centro y occidente del país.

La Bandera sostuvo horarios especiales durante las festividades de Navidad y Fin de Año en operaciones desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., para permitir a los viajeros movilizarse con suficiente tiempo antes de las celebraciones.

Las autoridades reiteran su compromiso de ofrecer un servicio claro y ordenado, al tiempo que instó a los pasajeros a revisar la información oficial y coordinar sus traslados con antelación.

F/VTV