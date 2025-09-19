Terminal de pasajeros de Valencia movilizó 530 mil personas en vacaciones

Por el Terminal Terrestre de Pasajeros de Valencia, Big Low Center, se movilizaron un total de 530 mil personas en este período vacacional, informó la autoridad única de Transporte en el estado Carabobo, José Aréjula, durante un programa radial.

“Tuvimos una movilización de 24 mil 865 unidades durante este período vacacional, que dieron servicio a 530 mil personas, de ellas más de 94 mil 200 niños y niñas, quienes recibieron toda la atención y resguardo, gracias a la colaboración de una cantidad de instituciones para la protección de los niños, niñas y adolescentes, prevención del delito, cuerpos de seguridad”, indicó la autoridad del transporte en Carabobo.

Además, explicó que durante el período vacacional se realizó una inspección integral a las 81 líneas de transporte urbano y suburbano que movilizan la ciudad de Valencia, «las unidades aptas para circular recibieron el visto bueno siendo etiquetadas, con el objetivo de identificarlas, mientras que las rezagadas, serán inspeccionadas durante la próxima semana, para determinar si pueden prestar el servicio óptimo a la ciudadanía».

Durante el programa, Aréjula manifestó igualmente que los equipos de trabajo del terminal terrestre abordaron con mucha seriedad y compromiso garantizar el flujo de pasajeros y unidades de transporte «y lo digo con mucho orgullo y mucha sinceridad hemos venido recuperando bastante el terminal para comodidad y seguridad de todos los valencianos y usuarios en general».

En este sentido, adelantó que en breve se realizará la apertura de dos oficinas, para incrementar los servicios de atención de los pasajeros en los espacios del terminal: la Oficina de Atención Turística y la Oficina de atención a Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de impulsar el turismo en la ciudad y la seguridad de los infantes y jóvenes que se trasladan fuera del estado Carabobo, respectivamente.

F/Prensa Alcaldía de Valencia